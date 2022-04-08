Главная » Новости

Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Новая модель кроссовера на рынке должна побороться за покупателей MINI Countryman, Kia Niro EV и Renault Megane E-Tech.

Марка Smart рассекретила свой первый кроссовер, который создавался при участии Mercedes и Geely. Новинка получила название Smart #1 и создавалась на совершенно новой платформе SEA.

Ее разрабатывали для создания электромобилей. Габариты новинки не раскрывают, но известно, что ее длина около 4,3 метра. Преимуществом Smart #1 перед конкурентами был назван просторный салон, который сравнили по свободному пространству с Mercedes-Benz E-Class.

Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely

В движение кроссовер приводит электрической установкой с одним электромотором, который установили на передней оси. Его мощность составляет 268 л.с. при 343 Нм крутящего момента. Запас хода составит 440 км.

При этом сама платформа предусматривает несколько вариантов установок до трех электромоторов. Сборку нового кроссовера хотят наладить на предприятии в Китае к 2023 году.

Его планируют продавать в Европе и азиатских странах.

Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely Представлен первый кроссовер Smart разработанный совместно с Mercedes и Geely

smart
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО