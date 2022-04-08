Автоэксперт Мигаль: китайские машины не спасут авторынок РФ в 2022 году

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал о ситуации на автомобильном рынке, которая может наблюдаться в 2022 году.

Как известно, китайские автомобили сейчас активно набирают популярность на авторынке, что обусловлено их ценой и наличием у дилеров, ведь китайские компании пока не испытывают серьезных проблем с производством машин.

Но, как говорит Денис Мигаль, китайские автомобили в 2022 году не спасут российский авторынок, если будет худший сценарий развития событий.

Дело в том, что доля китайских машин в стране все же маленькая, ведь из 1,5 млн продаваемых в стране авто на китайские модели приходится несколько сотен тысяч.

«Также не думаю, что корейские автопроизводители будут сдаваться, потому что они очень долго завоевывали наш рынок. А вот с «европейцами» сейчас непонятная ситуация, потому что некоторые бренды не готовы покидать нашу страну точно», — добавил Денис Мигаль.

Источник: РГ