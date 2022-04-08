Подержанные автомобили стали дешеветь в РФ в апреле 2022 года

Ранее сообщалось о резком росте спроса и цен на автомобили с пробегом, что связано с рядом событий.

Но уже во втором месяце весны стало наблюдаться снижение спроса и стоимости автомобилей. После ажиотажного спроса и начала укрепления рубля на вторичном рынке зафиксировали снижение цен на автомобили.

При этом снижение стоимости пока не касается первичного рынке, где машины продолжают расти в цене.

Как пишет РБК, ссылаясь на слова главы Союза автоэкспертов и оценщиков и компании AutoExpert Олега Амирова, на рынке подержанных авто действительно фиксируют падение цен, причем это происходит плавно, так как сам процесс не зависит от курса рубля.

По словам Амирова, основная причина изменения цен на вторичном авторынке это спрос.

«На фоне осложнении геополитической ситуации и волны санкций, многие россияне бросились в автосалоны, чтобы вложить средства. <…> Сейчас кто мог, тот машиной уже обзавелся, а остальные потенциальные клиенты за такие деньги покупать транспортные средства не готовы. И продавцы вынуждены начать снижать цены. В противном случае эти машины так и останутся невостребованными», — говорит Олег Амиров.

В свою очередь эксперт по подбору автомобилей Кирилл Чернов заявляет, что уже сейчас продавцы снижают цен на 20-40%, что практически возвращает стоимость машин на привычный уровень.

Сергей Целиков из «Автостата» уверен, что стоимость авто с пробегом будет снижаться, но говорит, что большого падения ждать не стоит.