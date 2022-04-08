Как восстановить КБМ в РСА?

Эксплуатация транспортного средства связана не только с преимуществами, но и с существенными накладными расходами. Чтобы снизить расходные статьи на содержание автомобиля был введен коэффициент Бонус-Малус. КБМ формируется с учетом длительности страхового стажа и периода безаварийного вождения.

По разным причинам, как объективным, так и субъективным, показатель КБМ в базах данных на сайте Российского Союза Автостраховщиков может оказаться не актуален. Это ведет к снижению размера скидок при оформлении страхового полиса ОСАГО и переплатам.

А ведь скидки при высоком КБМ могут достигать половины страховой суммы, то есть, значительных денег. К счастью, сегодня неправильно начисленные страховые суммы можно вернуть, сделав перерасчет и восстановив подлинный коэффициент Бонус-Малус, строго соответствующий страховому стажу и периоду безаварийного вождения водителя.

Порядок восстановления КБМ онлайн

Для решения описанных задач нет нужды ходить по инстанциям, тратить драгоценное время в очередях. Цифровизация делает задачу восстановления страхового коэффициента более простой и комфортной.

Сначала нужно зайти на сайт сервиса, специализирующегося на помощи в решении перечисленных проблем по адресу. http://kbm-pro.ru.

Заполнить предложенную форму. Указать ФИО, дату рождения автовладельца, номер и серию водительского удостоверения.

Нажать кнопку «Проверить КБМ». Собственно проверка данных в базах РСА бесплатна.

Если данные указаны в базе данных некорректно, подается заявка на восстановление актуального состояния.

Крайний срок восстановления коэффициента не более пяти суток. После восстановления сведений водитель получает пакет документов для предоставления в страховую компанию, где будет произведен перерасчет и возвращены все переплаченные средства.

Восстановить КБМ просто

Не всегда решение спроса с восстановлением страхового статуса происходит гладко, без бюрократических проволочек, требующих задействования юридического ресурса.

Заниматься самостоятельно составлением юридически грамотной жалобы, решать вопросы с контролирующими органами и страховщиками далеко не просто, не бесплатно и главное – отнимает много времени и нервов.

Воспользовавшись услугами посреднической организации, автовладелец сможет уладить все проблемы с коррекцией КБМ и возвратом средств в самое которое время, с гарантией положительного результата. Грамотная помощь опытных профессионалов поможет решить непростую проблему без нервотрепки, долгих ожиданий, бюрократических проволочек и расхода средств на оплату юридической помощи.