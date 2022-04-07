Как и для чего арендовать авто в Тамбове без водителя

Тамбов был основан в 1636 году. Город с богатой историей и красивой природой. Туристы приезжают с июня по август, их привлекают старинные церкви, особняки, музеи. Многие предпочитают передвигаться на автомобиле, поэтому пользуются услугой — машина напрокат. Вариант аренды автомобиля без водителя пользуется популярностью, и у частных лиц, и в организациях. Тамбов известен не только своей историей, но и развитой химической и машиностроительной промышленностью. В течение года приезжают люди в командировку, решать вопросы производства и бизнеса.
Кто пользуется услугой автопроката?
Существует несколько причин, чтобы воспользоваться сервисом аренды авто посуточно. Процедура выгодна и необходима для предпринимателей, встречающих партнеров по бизнесу на машинах премиум-класса. Компания Raddy предоставляет большой выбор арендного транспорта в Тамбове — седаны, минивэны, внедорожники, универсалы, разделы автопроката можно посмотреть по этой ссылке: https://raddy.com/ru/tambov/auto. Для крупных и средних фирм прокат авто экономически выгоден:
- не придется содержать парк подвижного состава;
- оплачивать техническое обслуживание и ремонт;
- содержать штат сотрудников по обслуживанию техники.
Туристы последнее время практикуют самостоятельное путешествие по историческим местам России. Поездки непродолжительные — от 2 до 4 дней. Преодолевать приходится немаленькие расстояния. Разумная цена аренды автомобиля без водителя в Тамбове позволяет воспользоваться сервисом людям с разным достатком. Благодаря навигатору поездка станет комфортной и уверенной. Каждый турист сможет без труда найти памятник «Волку», неофициальному символу города. Увидеть и другие достопримечательности:
- усадьбу Авсеевых;
- набережную реки Цны;
- костел Воздвижения креста;
- Свято-Преображенский кафедральный собор;
- и целый ряд других исторических мест.
Автомобиль дает прекрасную возможность подъехать поближе, сделать остановку в любом месте.
Горожане, которые еще не купили, продали или сдали в ремонт машину, пользуются услугой. Например, в течение дня необходимо активно передвигаться по населенному пункту, решать накопившиеся вопросы. Планируя поездку в пригород, тоже можно воспользоваться услугой. Например, отдых семьей или дружной компанией в Воронинском заповеднике. Причины проката разные: маленькая вместимость салона, плохая проходимость, неудовлетворительное техническое состояние. В аренду можно взять автомобиль любого класса.
Условия проката авто без водителя
Взять в аренду машину можно при наличии водительских прав и документа, подтверждающего личность. Стоимость зависит от ряда фактов:
- класса комфорта автомобиля;
- продолжительности проката;
- предполагаемого километража.
Нередко в интернете встречается объявление о сдачи машины в аренду частником. Цена ниже, чем у компании. Стоит помнить, что отсутствует гарантия исправности техники, наличие всех документов.