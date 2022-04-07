С фабричных конвейеров новые автомобили сегодня сходят достаточно хорошо обработанными антикоррозионными покрытиями. Однако сложные дорожные условия со временем разрушают защитный слой лака и краски.

Чтобы продлить срок эксплуатации, антикоррозийная защита автомобиля должна находиться в списке приоритетных задач технического обслуживания транспортного средства.

Значительно ускоряют появление ржавчины и разрушение металлических частей кузова автомобиля дорожные реагенты. В зимнее время дорожные службы щедро поливают и посыпают агрессивными химическими составами улицы с целью борьбы с заснеженностью и обледенением.

Но для машины это означает попадание реагентов в скрытые полости днища кузова. В совокупности со скапливающейся влагой химикаты образуют электролит, собственно и приводящий к ускоренному развитию коррозийных явлений.

Особенности защиты автомобиля от коррозии

Обычно автовладельцы и сотрудники стаций техобслуживания обращают внимание на видимые проявления коррозии – появление ржавчины на внешних частях кузова. Но это означает, что в скрытых от невооруженного глаза полостях процесс разрушения уже зашел далеко.

Наибольший опыт в борьбе с коррозией накоплен в регионах с влажным и холодным климатом – в Канаде и Скандинавских странах.

В Канаде и Швеции разработаны эффектные антикоррозийные масла и покрытия, способные проникать даже через уже формировавшийся слой ржавчины и надежно защищать металл.

Перед обработкой обязательна тщательная мойка днища и скрытых полостей. Промывка ведется до тех пор, пока стекающая вода не станет абсолютно чистой и прозрачной.

Кузов имеет достаточно дренажных и технических отверстий для заливки антикоррозийных средств в труднодоступные места.

Как показала практика, тщательная мойка уже становится хорошей защитой от развития ржавчины, поскольку вымывает агрессивный электролит.

Уязвимые места кузова

Наиболее подвержены коррозии сварные швы и вальцованные соединения. Проблема в том, что даже в фабричных условиях эти места трудно полноценно грунтовать и прокрашивать.

Плохо отработанные места и становятся первыми очагами появления коррозии.

Распространены два метода антикоррозийной обработки. Канадский метод путем заливки в места повышенного риска LM-мастянного состава. Этим составом тщательно обрабатывается днище с наружной стороны.

Европейский подход подразумевает дополнительную обработку кузова твердеющими битумными составами. Этот метод обеспечивает лучшую защиту от механических воздействий (пескоструйный эффект). Помимо этого, слой битума улучшает шумоизоляцию.