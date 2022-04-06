Немецкий автопроизводитель решил больше выпускать автомобилей премиального сегмента, при этом жертвовать выпуском массовых моделей.

Общаясь с журналистами газеты Financial Times финансовый директор компании Арно Антлитц заявил, что концерн Volkswagen хочет сократить выпуск массовых и сосредоточиться на премиальных авто.

В рамках такой реформы планируется избавится от десятка моделей с ДВС уже к концу десятилетия. Кроме этого, планируется сокращать объемы продаж массовых машин и наращивать производство и продажи премиальных машин.

На создание новой стратегии автопроизводителя подтолкнула ситуация с нехваткой полупроводниковой продукции. То есть компания намерена работать не на количество, а на качество и прибыльность.