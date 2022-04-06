В России в 2022 году на фоне санкций Запада начнут производить упрощенные машины

Но это будет возможным только при вступлении в силу нового технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

Пока автопроизводители вынуждены останавливать производство и ждать поставки некоторых комплектующих. Также ведется поиск и альтернативных вариантов, но на это потребуется время.

Автомобили российских компаний, выпускаемые в России, в то или иной степени зависят от импортных компонентов и комплектующих, поэтому даже таким автопроизводителям приходится нелегко на фоне санкций Запада.

Но выход есть, если будет введен новый технический регламент, который законодательно снизит требования к безопасности автомобилей.

В результате автопроизводители смогут использовать альтернативные компоненты, в том числе и неоригинальные, а также отказаться от некоторых функций, которые оказывают влияние на безопасность, экологические показатели и комфорт.

Официально об этом в компаниях не заявляют, но представители уверены, что это откроет новые возможности и позволит сохранить производство.

Источник: РБК.