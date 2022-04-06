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Honda и General Motors разработают общую платформу для бюджетных электромобилей

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Два автопроизводителя объединились для создания электромобилей, которые становятся все популярнее на рынке.
Honda и General Motors объявили о сотрудничестве, в рамках которого будет разработана новая платформа. На ней начнут создавать недорогие модели электрокаров.

Первый автомобиль на такой платформе должен выйти через пять лет, но под каким брендом, пока не сообщается.

Такое сотрудничество позволит компаниям выпускать электромобили для мировых рынков с минимальными затратами, ведь в ходе разработки платформы планируется стандартизировать производственные процессы и использовать совместное оборудование.

Что касается первой модели, то ею станет бюджетный кроссовер для североамериканского рынка, подробности о котором не раскрывают. Он должен выйти в 2027 году.

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