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Перечислены самые продаваемые автомобили в РФ по итогам марта 2022 года

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В прошлом месяце россияне чаще покупали Гранту, тогда как лидером по продажам в феврале был Киа Рио.
Как сообщила АЕБ, в прошлом месяце самых покупаемым автомобилем на российском рынке снова стала Гранта, тогда как ранний лидер Киа Рио оказался только на третьем месте.

В марте Гранта разошлась тиражом в количестве 3 433 единиц, что на 73% меньше. Лада Веста стала второй с показателем 3 167 ед. (-64%), и только третье место занял Kia Rio с объемами продаж 2 918 шт. (-64%).

Следующими в ТОП-10 оказались LADA Niva Travel и Niva Legend с совокупными продажами 2 898 штук, что на 52% меньше. На пятой строчке расположился седан Hyundai Solaris — 1666 экземпляров (-72%).

Во второй пятерке самых востребованных авто в РФ расположились: Volkswagen Polo (1565 ед., -69%), Hyundai Creta (1563 ед., -77%), LADA Largus (1555 ед.,-56%), Skoda Rapid (1473 ед.,-67%) и Renault Duster (1475 шт.,-35%).

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