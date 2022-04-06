АЕБ: Продажи новых автомобилей в РФ снизились на 62,9% в марте 2022 года

Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей на российском рынке за март.

В отчетный период на авторынке РФ было продано 55 129 новых машин, а этот результат оказался на 62,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале года объемы продаж авто составили 277 332 ед., а это на 28,4% хуже показателей 2021 года. Лидером среди автопроизводителей остается LADA с показателем 12 289 шт., что на 64% меньше.

Второе место занимает Kia – 6 336 ед. (-68%), а в тройке лидеров располагается Hyundai – 4 909 ед. (-65%). В первую пятерку входят еще Renault и Toyota с объемами продаж 4 072 ед. (-65%) и 3 231 ед. (-69%).

В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей по итогам марта числятся: ГАЗ (2886 ед., -36%), Skoda (2803 ед., -71%), Nissan (2699 ед., -53%), Volkswagen (2435 ед., -74%) и УАЗ (2206 ед., -19%).