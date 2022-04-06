Лифтбек Skoda Rapid стал дороже в РФ на 200 тыс. рублей в апреле 2022 года

Чешская марка в апреле пересмотрела прайсы для лифтбека Skoda Rapid, который стал дороже.

Новые прайсы на модель оказались на 200 тыс. рублей больше, чем ранее. Новая стоимость автомобиля на официальном сайте не указана, и об этом стало известно Telegram-каналу Carintrade.

Источник утверждает, что теперь стоимость Skoda Rapid стартует с отметки 1 699 000 рублей за версию Ambition, при этом цены на более доступные комплектации Entry и Active не указывают.

Предполагается, что модель в этих комплектациях будет не доступна, а если это так, что минимальная цена модели вырастет сразу на 200 тыс. рублей.

В исполнении Ambition лифтбек предлагается с 1,6-литровым 90-сильным двигателем, пару которому составляет 5-скоростная механика. Популярная версия со 110-сильным мотором и автоматической КП обойдется от 1 804 000 рублей.

Стоимость модификации с 1,4-литровым 125-сильным ДВС и роботизированной трансмиссией составит 1 850 000 рублей. Самый дорогой Skoda Rapid оценен в 1 983 000 рублей.