Перечислены ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ за март 2022 года

Рейтинг был опубликован на основании данных АЕБ, опубликованных 6 апреля.

В прошлом месяце лучше всех среди кроссоверов и внедорожников продавался

LADA Niva. Объемы продаж моделей LADA Niva Travel и Niva Legend составили 2 898 штук, что на 52% меньше, чем годом ранее. Кроссовер Hyundai Creta оказался вторым с показателем 1 563 ед., что на 77% меньше.

Модель Renault Duster расположилась на третьей позиции с показателем 1 457 экземпляров, а это на 35% меньше. Nissan Qashqai и Toyota RAV4 вошли в первую пятерку лидеров с показателями 1270 ед. (-37%) и 1216 ед. (-76%) соответственно.

В десятке самых продаваемых кроссоверов в РФ за март 2022 года оказались следующие модели:

Mazda CX-5 (1214 ед., -35%),

Nissan X-Trail (996 ед., -47%),

Kia Sportage (812 ед., -76%),

УАЗ «Патриот» (767 ед., -23%) и

Hyundai Tucson (734 ед., рост в 4,4 раза).