Продажи автомобилей LADA в марте 2022 года рухнули на 64%

Опубликована статистика по продажам новых автомобилей отечественной марки Лада по итогам марта 2022 года.

В отчетный период российский рынок показал падение на 63% о чем свидетельствуют данные АЕБ, опубликованные 6 апреля. Также в марте сократились и продажи самых популярных авто.

Лидер авторынка LADA реализовал 12 289 новых авто, что на 64% меньше. Отрицательная динамика продаж за первый квартал оказалась меньше и составила 37% когда было реализовано 52 712 Лад.

Доля компании на рынке составила 19% против 21,7% годом ранее. Самой популярной моделью LADA остается Гранта — 3433 автомобиля (-73%).

На втором месте находится LADA Vesta — 3167 единиц (-64%). Niva Travel и Niva Legend находятся в тройке самых продаваемых авто марки с совокупными продажами 2898 штук, что на 52% меньше.

Также в пятерке есть LADA Largus и LADA XRAY с показателями 1555 и 534 ед. в первом случае отрицательная динамика составила 56%, а во втором – 75%.