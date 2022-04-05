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Компания Mitsubishi возродит автомобиль с названием Colt на платформе Renault

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Новинка с названием Colt будет представлять собой гибридный хэтчбек, который на рынок планируют вывести уже в 2023 году.

Ранее автомобиль Colt был представлен на рынке в виде субкомпактной модели.

Ее выпускали в период с 1962 по 2013 год. Новую модель создадут на платформе Renault Clio, за счет которой в моторной гамме будут не только обычные ДВС, но и гибридные установки.

Предполагается, что новый Colt будет представлен в этом году, ведь именно в 2022 году будет 60 лет с момента выхода оригинальной модели.

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