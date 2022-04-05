Новая отзывная кампания уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится об отзыве.

В сообщении указано, что компания Audi отправляет на сервис в России 1260 автомобилей, среди которых модели Audi A4, A5, A6, A7, A8, e-tron, Q7, Q8, RS, RS6, SQ7 и SQ8.

Отзывными являются автомобили, проданные на российском рынке в период с 2021-го по 2022 год. В указанных машинах возможно не полностью отключен режим транспортировки из-за отклонения в процессе производства.

При этом светодиод системы аварийного вызова в потолочном модуле горит красным. В автомобилях требуется обновление ПО, которое и будет проведено в рамках отзыва.