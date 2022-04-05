Главная » Новости

Представлено первое официальное изображение электрокара DeLorean EVolved 2022

Просмотров 24 Опубликовано Обновлено

Компания DeLorean официально объявила о скорой презентации возрожденного купе DMC-12, которое создается совместно с кузовным ателье Italdesign.

Марка представила первое официальное изображение модели, которая будет представлена в виде электрокара с названием DeLorean EVolved 2022, а также сообщила, что его дебют пройдет 18 августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Подробности о новинке официально не раскрывают. Пока известно, что она будет полностью электрической и получит дизайн, отдаленно напоминающий оформление оригинальной модели, но выполненный в современной стилистике.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО