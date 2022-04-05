Представлено первое официальное изображение электрокара DeLorean EVolved 2022

Компания DeLorean официально объявила о скорой презентации возрожденного купе DMC-12, которое создается совместно с кузовным ателье Italdesign.

Марка представила первое официальное изображение модели, которая будет представлена в виде электрокара с названием DeLorean EVolved 2022, а также сообщила, что его дебют пройдет 18 августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Подробности о новинке официально не раскрывают. Пока известно, что она будет полностью электрической и получит дизайн, отдаленно напоминающий оформление оригинальной модели, но выполненный в современной стилистике.