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Lexus анонсировал премьеру нового электрического кроссовера Lexus RZ 450e

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Премиальная марка уже в этом месяце проведет презентацию своего первого электрического кроссовера.

Недавно автопроизводитель опубликовал изображения новинки и анонсировал дату ее дебюта. Согласно официальной информации, кроссовер Lexus RZ 450e будет представлен 21 апреля.

Никаких подробностей не раскрывается, но уже известно, что основой для автомобиля станет платформа BEV, которая является новой версией хорошо известной TNGA.

Кроссовер будет представлен в двух модификациях с приводом на переднюю или обе оси с запасом хода 450 км.

Кроме этого, стоит отметить, что новинка будет выполнена в стиле „Lexus Driving Signature“, пишет портал «Автовести».

Lexus анонсировал премьеру нового электрического кроссовера Lexus RZ 450e

lexus Lexus RZ 450e
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