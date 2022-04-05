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Российский авторынок в марте 2022 года рухнул на 43%

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Аналитики отметили, что показатель снижения продаж на авторынке в марте, оказался самым сильным за последние 15 лет.

В прошлом месяце россияне купили 78,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 43% меньше, чем годом ранее. Это самое сильное падение за период с 2007 года.

С другой стороны минимальные объемы продаж были зафиксированы в 2020 году, но в апреле, когда ввели режим самоизоляции.

В прошлом месяце более половины продаж пришлось на автомобили пяти марок, а это LADA (17,1 тыс. ед.), KIA (9,4 тыс. ед.), Hyundai (8,6 тыс. ед.), Renault (6,7 тыс. ед.) и Toyota (4,8 тыс.), причем у всех наблюдается сильное падение продаж.

Более чем в два раза снижение продаж авто было зафиксировано у компаний Skoda, Great Wall, Subaru, Volkswagen, Lexus, Cadillac и JAC.

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