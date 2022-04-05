Чип тюнинг — увеличение мощности двигателя

Если вы задумались о чип-тюнинге автомобиля то вам в любом случае понадобиться чиптюнер. Последние тюнеры включают отказоустойчивые механизмы, которые отключают двигатель, если что-то пойдет не так. Вы можете быть спокойны, зная, что вам никогда не придется сталкиваться ни с одной из этих проблем, поскольку большинство этих тюнеров имеют функции отказоустойчивости. Самое приятное, что на большинство из них распространяется гарантия. Но на что следует обратить внимание при выборе подходящего?

Чипы для настройки производительности

Чипы для настройки производительности автомобилей предназначены для повышения мощности и экономии топлива автомобиля. Они работают путем тонкой настройки воздушно-топливной смеси двигателя для увеличения сгорания и более высокой выходной мощности. Использование чипов производительности может привести к увеличению выходной мощности без каких-либо изменений установленного на заводе-изготовителе соотношения воздух-топливо автомобиля. Тем не менее, водители должны ответственно относиться к использованию высокопроизводительных чипов.

Чипы производительности просты в установке и совместимы с заводскими деталями. Их можно запрограммировать на марку, модель и год выпуска вашего автомобиля. Установка проста, и если вы когда-нибудь захотите вернуться к заводским настройкам, просто отключите чип из-под капота. Более того, вы не оставите после себя видимого следа модификации. Чипы производительности также могут быть подключены к компьютеру автомобиля.

EPROM

Использование EPROM не новость, эти маленькие микросхемы уже давно используются в электронных устройствах и теперь все чаще используются в автомобилях. Они позволяют изменять функции двигателя, такие как соотношение воздух/топливо и ограничение числа оборотов. Как только вы научитесь программировать EPROM, вы сможете установить его в свой автомобиль, чтобы изменить его характеристики. Существует множество различных типов EPROM, каждый из которых предназначен для различных целей.

Хотя тюнинг автомобиля может быть более сложным, он может стать отличным способом увеличить мощность вашего автомобиля. Вы можете использовать блоки настройки для замены датчиков и регулировки выходного сигнала ECU. Вы даже можете изменить плотность воздуха в вашем автомобиле, что изменит его работу. Процесс можно сделать самостоятельно без каких-либо затрат, и вы даже можете изучить основные принципы настройки через Интернет.

Программное обеспечение, используемое для калибровки двигателя, является сложным, и автопроизводители при выборе чипа учитывают все аспекты своих автомобилей. Производительность автомобиля также определяется экономией топлива, сроком службы двигателя и другими факторами. Хотя автопроизводители обычно предлагают несколько вариантов тюнинга, большинство из них безопасны и приемлемы для данной модели автомобиля. Кроме того, они могут увеличить крутящий момент, повысить эффективность использования топлива, изменить алгоритмы переключения передач и решить другие проблемы с производительностью. Однако не все автомобили могут обеспечить одинаковый уровень повышения производительности.

Реактивные характеристики

Чип для настройки автомобиля Jet Performance мгновенно и легко увеличит мощность вашего автомобиля, позволяя вам насладиться преимуществами увеличенной мощности всего за несколько коротких минут. Чип имеет конструкцию plug-and-play и полнодиапазонную программу динамической настройки спектра для максимальной мощности. Каждая программа протестирована на динамометрическом стенде и соответствует требованиям по смогу в 50 штатах. Он доступен в версиях Stage 1 и Stage 2, которые можно установить на одну или обе ступени двигателя вашего автомобиля.

При правильной установке Jet Performance Programmer может увеличить мощность и крутящий момент на целых 22–29 лошадиных сил. Он поставляется с предварительно загруженными конфигурациями и пользовательской опцией программирования, что позволяет вам настраивать параметры самостоятельно.. Вторая программа доступна для более продвинутой настройки