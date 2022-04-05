В городе Верхняя Пышма в 2012 году был создан хоккейный клуб Горняк, который стремительно ворвался в элиту отечественного хоккея, и на сегодняшний день является крепким середнячком Высшей хоккейной лиги. В чем секрет такого успеха, каковы амбиции этого хоккейного клуба? Ответы на эти вопросы можно получить в представленной статье.

Создание клуба

Своим создание клуб горняк обязан своему спонсору — Учалинскому горно-обогатительному комбинату. Дела у этого предприятия идут неплохо, Учалинский ГОК зарабатывает на сырье для цветных металлов. В процессе производства на комбинате получают даже золото! В то время, когда владельцы многих предприятий отрасли зарабатывают миллиарды, продавая природные богатства нашей страны, на Учалинском ГОк решились на благородное дело и вкладывают деньги в спорт. Создав клуб с «ноля», хоккейную школу и построив ледовый дворец спонсор сделал огромный вклад в развитие хоккея в нашей стране.

За 10 лет сотни молодых спортсменов прошли через хоккейную школу клуба Горняк и сегодня играют не только в России, а и за рубежом. Подробнее о воспитанниках клуба можно узнать на официальном сайте, по адресу xkgornyak.ru. У спонсора достаточно финансовых средств для приобретения хоккеистов высочайшего уровня, настоящих звезд, но тренерский штаб не ищет легких путей. В приоритете в хоккейном клубе Горняк всегда было воспитание своих собственных звезд — настоящих чемпионов.

Успехи хоккейного клуба Горняк

Для успеха недостаточно одного желания богатого спонсора. Здесь необходима работа с молодежью, в хоккейной школе и привлечение опытных тренеров. Всю актуальную информацию о клубе можно узнать на его официальном сайте в следующих разделах ресурса:

Клуб. История, тренерский штаб и составы команд.

Пресс-центр. Официальная информация от администрации и тренерского штаба.

Турниры, здесь есть календарь встреч и турнирная таблица.

Фанзона. Гостевая книга и живое общение болельщиков.

Сайт, несмотря на свою простоту, довольно информативный. Здесь нет навязчивой рекламы, в любой интересующий раздел можно попасть всего лишь в один клик.

На сегодняшний день команда выросла из Юниорской хоккейной лиги, в которой играла в 2012/2013 годах. Перешла в Молодежную хоккейную лигу, где добилась неплохих результатов и сегодня уже играет в Высшей хоккейной лиге. На очереди остался последний рубеж — Континентальная хоккейная лига, до которого осталось совсем немного.