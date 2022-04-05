Как выбрать шины на авто?

Автомобильные покрышки являются расходным материалом. Поэтому их необходимо периодически менять. Решив купить покрышки на свою машину, автовладельца ожидает большой ассортимент шин на сайте компании, специализирующейся на продаже автозапчастей. Чтобы подобрать оптимальный вариант шины для своего автомобиля, необходимо учесть несколько факторов:

сезон эксплуатации;

типоразмер;

рисунок протектора.

Сезон эксплуатации

Автомобильные шины могут быть летними, зимними или универсальными (всесезонными). Разница между этими вариантами заключается в характеристиках использованной резиновой смеси и особенностях рисунка протектора.

Летние покрышки отличаются износостойкостью и прочностью. Они готовы к контакту даже с горячими покрытиями. Зимние покрышки характеризуются мягкостью. Они имеют множество поперечных каналов, которые обеспечивают улучшение сцепления с дорожной поверхностью. Также стоит отметить, что увеличенный размер канавок. Он необходим для того, чтобы отводить снежную массу.

Всесезонные шины являются компромиссом между летними и зимними вариантами. Такие шины желательно использовать при температуре в районе нуля градусов.

Типоразмер

При учете типоразмера необходимо делать акцент на следующих параметрах:

Тип конструкции шины. Этот параметр обозначается буквой R. Он означает радиальное расположение корда.

Ширине профиля. Данный параметр означает расстояние между наиболее отдаленными точками бортов накаченной покрышки.

Серии профиля. Под этим параметром подразумевается высота профиля. Она указывается в процентах от ширины профиля.

Рисунок протектора

Это совокупность каналов разной глубины, влияющих на поведение транспортного средства при разных дорожных условиях. Существует несколько вариантов рисунка:

С продольными канавками. Такой вариант обеспечивает минимизацию сопротивления качения, повышение курсовой устойчивости и снижение уровня возникающего шума.

С большим количеством широких канавок. Такой рисунок позволяет покрышке сцепляться с поверхностью и способствует отводу снежной «каши». Поэтому на зимних покрышках используется именно такой рисунок.

С не соединяющимися продольными и поперечными канавками. Такой рисунок гарантирует сбалансированные характеристики на различных покрытиях. Поэтому он используется на всесезонных покрышках.

В заключение остается дать несколько советов, которые позволят снизить износ покрышки и увеличить срок ее службы. Во-первых, следует устанавливать шины рекомендованного типоразмера. Во-вторых, нужно учитывать сезонность покрышек. В-третьих, на их состояние влияет общая исправность авто. Поэтому рекомендуется регулярно и своевременно выполнять балансировку и регулировку колес.

Также следует обеспечивать поддержку давления на уровне, который рекомендует производитель. Причем при условии частых температурных колебаний уровень давления в покрышках необходимо контролировать постоянно.