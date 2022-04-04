Китайская компания Great Wall запатентовала в РФ роскошный внедорожник Tank 800

В частности, в России китайский автопроизводитель запатентовал дизайн нового внедорожника.

Это косвенно может указывать на то, что новый Tank 800 может появиться на российском рынке, но с другой стороны таким образом компания может просто защищать свои права на дизайн.

Так или иначе, патентные изображения модели появились в базе Роспатента. Серийная версия автомобиля может быть представлена уже в этом году.

Внедорожник будет иметь длину 5 метров и ранее уже был представлен его концепт, товарная версия которого внешне будет немного отличаться.

Прототип имел эффектный четырехместный салон и богатое оснащение, а сам автомобиль позиционировали как конкурента Lexus LX и Cadillac Escalade.

Для прототипа заявлен трехлитровый турбированный двигатель мощностью 354 л.с. при 500 Нм, пару которому составляет 9-сутпенчатая автоматическая КП. Планируется и выпуск более мощной гибридной установки.