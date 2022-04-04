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Китайская BYD отказалась от бензиновых автомобилей из-за рекордных продаж электрокаров

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Китайский автопроизводитель теперь полностью сосредоточится на выпуске электрических автомобилей, тем более, что их популярность и продажи растут.

В BYD рассказали, что им удалось достичь отличных показателей в производстве и продаже электрифицированных машин, что побудило руководство полностью отказаться от выпуска моделей с бензиновыми и дизельными установками.

В результате модельный ряд компании будет представлен только полностью электрическими авто и подзаряжаемыми гибридами.

Производство машин марки с ДВС решили прекратить с марта этого года, при этом автопроизводитель отметил, что вся сервисная поддержка владельцам автомобилей в ДВС будет по-прежнему продолжаться.

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