«Коммерсантъ»: новые автомобили в РФ подорожали на 40% за март 2020 года

В прошлом месяце многие автопроизводители пересмотрели прайсы на свои автомобили, причем некоторые модели прибавили в цене ощутимую сумму.

В среднем же, как выяснила газета «Коммерсантъ», стоимость новых машин на российском рынке за март увеличилась на 40%, при этом премиальные авто в среднем прибавили в цене до 60%.

Такие машины стали дороже из-за того, что попали под санкции США, ЕС и Японии.

В прошлом месяце цены на свои авто обновили 26 автопроизводителей, причем некоторые компании просто скрыли свои прайсы. Стоит отметить, что только отечественные Лады прибавили в цене 11-47% и дорожали они два раза.

Модели марки Kia стали дороже на 24-39%в зависимости от комплектации и автомобиля. Сильнее всего подорожали премиальные авто, поставки которых ограничены санкциями.

В результате они стали дороже на 50-60%. Дилеры между тем говорят, что трафик в автосалонах сократился до минимума, причем некоторые столкнулись почти с полным отсутствием спроса, а другие говорят, что трафик сократился на 60%.