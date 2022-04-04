Автомобили Genesis подорожали на рынке РФ до 1,25 млн рублей

Бренд Genesis переписал прайсы на свои автомобили в апреле, причем сумма удорожания составила от 400 тыс. до 1,25 млн рублей.

Модели G70 прибавили в цене минимальные 400 тыс. рублей, а вот кроссовер GV80 стал дороже на 800 тыс. рублей, тогда как максимальные 1,25 млн рублей прибавил в цене седан G90.

Что касается кроссовера GV70 и седана G80, то их стоимость увеличилась от 650 000 до 880 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Стоит отметить, что автомобили Genesis получили обновленные прайсы уже третий раз в этом году.