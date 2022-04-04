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Автомобили Genesis подорожали на рынке РФ до 1,25 млн рублей

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Бренд Genesis переписал прайсы на свои автомобили в апреле, причем сумма удорожания составила от 400 тыс. до 1,25 млн рублей.

Модели G70 прибавили в цене минимальные 400 тыс. рублей, а вот кроссовер  GV80 стал дороже на 800 тыс. рублей, тогда как максимальные 1,25 млн рублей прибавил в цене седан G90.

Что касается кроссовера GV70 и седана G80, то их стоимость увеличилась от 650 000 до 880 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Стоит отметить, что автомобили Genesis получили обновленные прайсы уже третий раз в этом году.

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