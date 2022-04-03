В Сети представили внедорожник УАЗ 469 2022 года на базе Haval H9

Дизайнеры решили изобразить отечественный внедорожник УАЗ 469, основой для которого стал Haval H9.

Рендерные изображения, которые показали, как бы мог выглядеть УАЗ 469 2022 года на базе Haval H9, опубликовали на портале avtopromnews.

Дизайнеры показали внедорожник, который имеет некоторые решения от своего предшественника, но при этом выполнен в современном дизайне.

В УАЗ 469, если бы он вышел, может располагаться турбированный 224-сильный двигатель от Haval H9, работающий в паре с шестискоростной механикой или 8-ступенчатым автоматом.

Система привода – на все колеса. Авторы рендеров считают, что внедорожник должен иметь рамную конструкцию и дорожный просвет 24 см.