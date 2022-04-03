Автомобильные весы: особенности весоизмерительных систем и сфера применения

Автомобильные весы широко востребованы при взвешивании грузового транспорта разного объема и массы. С помощью такого оборудования можно получить точные данные о весовых показателях не только самого автомобиля, но и грузов, которые он перевозит. В настоящее время весоизмерительные комплексы производятся с применением большого числа устройств и комплектующих. Наиболее распространены электронные автовесы, оснащенные весовыми индикаторами и терминалами.

Виды и конструкции

Различают 3 разновидности автовесов, предназначенных для статического взвешивания:

Платформенные. Наиболее распространенный тип автовесов. Представляет собой широкую платформу, оснащенную заездом для грузового транспорта. Система подходит для взвешивания авто массой до 100 тонн и длиной до 24 метров.

Колейные. Отличаются более компактными размерами, чем платформенные весы. Экономия в габаритах достигается за счет использования нескольких узких платформ. Предназначены для замера весовых параметров грузового транспорта массой до 60 тонн.

Подкладные. Такие системы часто применяются на предприятиях для взвешивания автомобилей небольшой массы. Перед измерениями автовесы устанавливаются под одной или несколькими осями грузового транспорта для получения данных о его весе. В отличие от платформенных и колейных систем, подкладные отличаются меньшей точностью, поскольку итоговые значения здесь зависят от рельефа площадки, выбранной для измерительных процедур.

Перечисленные выше автомобильные весы в процессе взвешивания могут устанавливаться на бетонном или железобетонном фундаменте. Заезд на конструкцию выполняется по пандусам, выполненным из бетона или металла. Распространен также метод установки весов на дорожных плитах, предварительно уложенных на грунт. При таком способе не требуется подготовка фундаментной основы.

Назначение систем

Автовесы наиболее часто используются в транспортно-логистической сфере. Взвешивания проводятся перед выездом грузового транспорта в дорогу, а также после его прибытия с товаром на склад. Кроме того, весоизмерительные комплексы получили широкое применение в молочной промышленности, пищевой индустрии и сельском хозяйстве. В этих отраслях весы автомобильные используются для взвешивания продукции на разных этапах производства, а также перед ее транспортировкой и при складировании.

Что нужно учесть при выборе

При покупке автовесов важно уделить повышенное значение следующим параметрам:

Качество металла. Конструкция должна быть сделана из прочных сплавов, иначе под весом авто она будет деформироваться и выдавать неправильные показатели.

Наличие сертификата о проверке в Госреестре. Он укажет, что автовесы прошли надлежащие испытания, и что все полученные на них результаты будут учитываться при оформлении документов на груз.

Гарантия. Зачастую ее срок составляет не менее 3 лет на систему, монтаж и комплектующие.

Заключение

Автовесы — это сложная система, состоящая из большого числа устройств. Техника применяется в разных сферах. После ее установки можно получать точные параметры веса грузового авто и грузов разной тоннажности.