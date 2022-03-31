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АВТОВАЗ отправит на сервис почти 600 внедорожников LADA Niva Travel

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Российский автогигант проведет в России отзывную кампанию, информация о которой уже появилась на сайте Росстандарта.

Новый отзыв согласован с Росстандартом и затрагивает внедорожники LADA Niva Travel, у которых могут быть проблемы с проводкой стартера.

На сервис отправят 593 автомобиля, которые сошли с конвейера в период с 2021 по 2022 год.

Во внедорожниках требуется проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного ее контакта с защитным кожухом стартера.

Если по итогам проверки будет выявлено, что установка плюсового провода стартера проведена неправильно, то будут проводить ее перемонтаж. Все работы в рамках отзыва проведут за счет автопроизводителя.

lada Lada Niva Travel
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