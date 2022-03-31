В России специалисты провели исследование и выяснили, сколько автомобилей китайских брендов зарегистрировано в стране по состоянию на начало года.

Как выяснил «Автостат», в России по состоянию на 1 января 2022 года было зарегистрировано 795 тыс. китайских машин.

Их доля в общем зачете составляет 1,7%. Модели марки Chery стали лидерами по численности в РФ среди китайских автомобилей, доля которых составила 28% или 221 тыс. экземпляров.

На втором месте располагается Lifan, а в тройке лидеров оказался Geely с показателями 154 и 152 тыс. единиц. Также среди самых популярных упоминают модели Great Wall 119 тыс. ед.(15%), а также Haval (70 тыс. шт.).

Другие автомобили вошли в оставшуюся долю 10%. Говоря о самых популярных моделях, то в пятерке оказались: Chery Tiggo (57 тыс. ед.), Lifan X60 (54 тыс. ед.),Great Wall Hover H3 (52 тыс. ед.), Lifan Solano (51,5 тыс. ед.) и Great Wall Hover H5 (35,5 тыс. ед.)