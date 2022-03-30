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В РФ могут ввести скидку 150 тыс. рублей на отечественные автомобили в 2022 году

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Речь идет о возобновлении государственной программы утилизации автомобилей, по которой скидка составляла ранее 50 тыс. рублей.
Как пишут «Известия», в РФ могут ввести скидку 150 тыс. рублей на отечественные автомобили в 2022 году в рамках программы утилизации, которая действовала с 2010 по 2018 годы.

Тогда предлагалось сдавать старый автомобилей на переработку и получить за это скидку на новую машину.

К тому же предлагается сделать реестр утилизаторов машин, который будет доступен пользователям Госуслуг, и предусмотреть возможность переработки транспортного средства разными способами.

Инициативу направила ассоциация НСРО «Русл.ком» в Минпроторг. Между тем эксперты говорят, что возобновление программы утилизации действительно позволит поддержать автопром в сложившихся условиях.

К тому же это позволит поддержать и самих россиян, и производителей металла, а также переработчиков металлолома.

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