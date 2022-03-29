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Компания Chery подняла цены на автомобили в России на 340-720 тыс. рублей

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Китайская компания изменила стоимость своих автомобилей второй раз за месяц и на этот раз сумма подорожания оказалась ощутимой.

Компания Chery подняла цены на автомобили в России на 340-720 тыс. рублей, что в процентном выражении в зависимости от модели составило 25,0-25,4%.

Так, кроссовер Tiggo 4 теперь продается по цене на 340-470 тыс. рублей дороже. В базовой версии эта модель оценена в 1 699 900 рублей.

Чуть больше прибавил в цене Tiggo 7 Pro, который продается по цене от2 519 900 до 2 779 900 рублей, что на 510-560 тыс. рублей больше. Что касается Tiggo 8 Pro, то он подорожал сильнее всего – на 650-720 тыс. рублей.

Его стоимость варьируется от 3 219 900 до 3 589 900 рублей. Обычный Tiggo 8 продают за 2 879 900 рублей, что на 580 900 рублей больше.

Стоит отметить, что в данном случае указаны рекомендованные производителем цены, то есть в автосалонах они могут быть еще выше.

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