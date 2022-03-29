Автоэксперт Кустов: в РФ идёт тренд на снижение цен на новые автомашины с пробегом

Ситуация на автомобильном рынке остается сложной, но несмотря на это наблюдается тенденция снижения стоимости на автомобили.

Об этом рассказал директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов, сообщает «Бизнес ФМ».

По словам автомобильного эксперта, дешеветь в конце марта начали не только новые автомобили, но и с пробегом. Наряду с этим Кустов заметил, что дефицит в автосалонах не ликвидирован, при этом курс рубля несколько стабилизировался в связи с чем дистрибьюторы стали задумываться о снижении стоимости.

В свою очередь заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков советует тем, кто хочет купить машину тщательно просматривать все варианты, так как среди них можно найти наиболее выгодный. Также он отметил, что снижение цен зависит от ситуации в каждом конкретном городе.