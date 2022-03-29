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Власти Японии смогут запретить поставлять в РФ машины Lexus и Infiniti с 5 апреля 2022 года

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Это может произойти в рамках запрета на экспорт, который власти Японии утвердили с 5 апреля.

В списке запрещённых к экспорту в РФ есть не только автомобили, но и ряд других товаров из 20 категорий.

Автомобильный эксперт Андрей Леонтьев в интервью радио Sputnik сказал, что в рамках нового запрета с 5 апреля в Россию могут прекратить поставки автомобилей брендов Lexus, Infiniti и Acura, в силу того, что они из-за текущего курса рубля будут стоить значительно дороже, чем ранее.

При этом журналист говорит, что помимо премиальных автомобилей, в страну могут прекратить поставки и более доступных моделей, например, Toyota Land Cruiser, который также из-за возросшей цены может оказаться в категории запрещённых к ввозу в Россию.

В заключение Андрей Леонтьев отметил, что в России Toyota Land Cruiser переоцененный и перегретый продукт, который по сути является просто большим массовым внедорожником.

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