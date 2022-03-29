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Почти 700 автомобилей Infiniti QX60 попали под отзыв в России

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Российский офис компании Infiniti проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправят кроссоверы Infiniti QX60.

Как сообщила пресс-служба Росстандарта, почти 700 автомобилей Infiniti QX60 попали под отзыв в России из-за вероятности самопроизвольного выключения двигателя.

Как говорится в сообщении ведомства, проблемы могут быть в автомобилях, которые сошли с конвейера с 7 декабря 2014-го по 15 декабря 2020 года.

В указанных кроссоверах с гибридной установкой может быть некорректная работа программного обеспечения.

Из-за этого существует вероятность самопроизвольного выключения двигателя и включения предупреждающей световой индикации прямо во время движения.

В рамках отзыва планируется обновление ПО блока управления гибридной силовой установкой.

infiniti Infiniti QX60
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