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Новый лифтбек Chery Arrizo 8 дебютировал на качественных изображениях

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Предположительно китайская компания сейчас тестирует именно новое поколение седана Arrizo 7, которое возможно останется седаном, а может и превратится в лифтбек.

Информация о типе кузова разнится, хотя на шпионских фото показан именно лифтбек. Так или иначе, все подробности будут раскрыты до конца года, когда состоится презентация новинки.

Ее кодовое название M1E, и предполагают, что на рынке он появится именно как Arrizo 8. При этом будет это версия модели или следующее поколение достоверно неизвестно.

Недавно китайские ресурсы распространили качественные рендеры модели, основанные на шпионских фото.

Пока известно, что в линейке двигателей Chery Arrizo 8 будут 1,5 и 1,6-литровые агрегаты мощностью 156 и 197 л.с. Предположительная стоимость лифтбека составит 100-150 тыс. юаней.

Новый лифтбек Chery Arrizo 8 дебютировал на качественных изображениях Новый лифтбек Chery Arrizo 8 дебютировал на качественных изображениях Новый лифтбек Chery Arrizo 8 дебютировал на качественных изображениях

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