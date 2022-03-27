Россияне могут остаться без премиальных иномарок из-за санкций Запада в 2022 году

Автомобили премиальных марок, как и другие предметы роскоши из-за границы, попросту перестанут ввозить в нашу страну.

Ранее уже сообщалось, что США, Евросоюз и Великобритания подготовили список предметов роскоши, которые запрещены для ввоза на территорию РФ.

В этом списке оказались автомобили, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz и Range Rover. Из Европы и Великобритании запрещен ввоз автомобилей стоимостью дороже 50 тыс. евро. В связи с этим автопроизводители вынуждены сокращать свой модельный ряд в России, отказываясь от дорогих моделей, а ведь они некоторым брендам приносили значительную часть прибыли.

Как пишет «Российская газета», учитывая актуальные прайсы, россияне не смогут купить новые Audi A6, A7 и A8, Q7 и Q8, а также спортивные версии моделей.

Среди автомобилей BMW не получится купить кроссоверы X5, X6 и X7, седаны и М-версии. Несколько недорогих моделей останется в России и у Volvo, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz.

Один из самых популярных кроссоверов Volkswagen, а именно Touareg тоже может оказаться под запретом, ведь его цена в Германии составляет уже 66 тыс. евро минимум. При этом полностью исчезнуть могут модели брендов Porsche, Ferrari, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce.

То же самое касается и ряда европейских и американских автопроизводителей, включая Tesla, электрокары которой хоть и ввозили ранее неофициально, но все же они продавались.

Впрочем, пока определенные автомобили и модели все еще представлены в России пока есть запасы у дилеров, но и они рано или поздно иссякнут.