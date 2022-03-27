Новый внедорожник ЗИЛ-131 2022-2023 года представлен на первых фото

В сети продолжают публиковать фото автомобилей, которые могли бы появится на рынке.

Одним из таких авто оказался ЗИЛ-131. Независимые дизайнеры показали, как бы мог выглядеть внедорожник, если бы его выпустили в этом или следующем году.

В результате на фото представили модель, которая на рынке могла бы стать альтернативой KIA Mohave и ему подобных.

Как говорит дизайнер портала “naavtotrasse.ru”, такой внедорожник могли бы создать на основе Aurus Senat, но вот гибридную силовую установку в нем использовать не стоит, так как это приведет к серьезному удорожанию модели.

Вместо этого он предлагает в ЗИЛ-131 использовать решение от группы Sollers, а именно 2,2-литровый дизельные агрегаты, выпускаемые на российском заводе. В любом случае пока такой проект существует лишь на картинке, хотя все может быть…