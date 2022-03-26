Автомобили, выпускаемые японской корпорацией Toyota, обладают высокой надежностью. Но данная особенность проявляется лишь при условии своевременного технического обслуживания этих транспортных средств.

Содержание работ

Регламент компании Toyota предусматривает необходимость проведения планового технического обслуживания авто раз в год либо после каждых 10 тысяч километров пробега. Содержание работ определяется моделью и степенью износа транспортного средства. Техническое обслуживание Тойота в обязательном порядке включает в себя ежегодную замену масляного фильтра, моторного масла и салонного внутреннего фильтра. Исходя из пробега, может выполняться замена воздушного и топливного фильтров, масла в КПП и дифференциалах, а также жидкости ГУР. Также в рамках техобслуживания осматриваются на предмет внешних повреждений и утечек все агрегаты и узлы, проверяются свечи зажигания, тормозная система, механизм ГРМ и уровень охлаждающей жидкости мотора. Полный перечень работ при выполнении регламентного техобслуживания Toyota можно узнать у официального дилера или в документации к авто.

Преимущества техобслуживания в дилерском сервисе

При возникновении необходимости в проведении техобслуживания владельцу Toyota приходится делать выбор между обращением в «гаражный» автосервис или дилерский центр. Основное преимущество первого варианта заключается в дешевизне. Но если автовладелец заинтересован в высоком качестве работ, то ему лучше воспользоваться вторым вариантом. В число важнейших преимуществ проведения регламентного техобслуживания Toyota у официального дилера входят:

использование современного диагностического оборудования и профессиональных сканеров;

услуги сертифицированных автомехаников, специализирующихся на обслуживании автомобилей Toyota;

собственный склад запасных частей, позволяющий выполнить ремонтные работы при выявлении серьезной неполадки непосредственно в сервисе;

техобслуживание в полном соответствии со стандартами, установленными корпорацией Toyota;

оригинальные запчасти, масла и расходные материалы, которые рекомендованы производителем;

гарантии на выполненные работы и запасные части;

акции и спецпредложения на техобслуживание.

Безопасность и комфортность езды после технического обслуживания во многом определяются качеством выполненных работ. По этой причине при выборе автосервиса следует учитывать отзывы и опыт других автовладельцев, ранее пользовавшихся его услугами.