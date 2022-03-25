ISUZU F СЕРИЯ – отличное решение для бизнеса и не только

Грузовые автомобили F серия или Forward продаются в России с 2016 года. Всего за несколько лет они успешно зарекомендовали себя в различных сферах производства и бизнеса. При этом продукция данного японского бренда уже давно пользуется популярностью во многих странах мира. А теперь и российские предприниматели зачастую делают ставку на её надёжность, неприхотливость и функциональность.

Технические характеристики, модификации и особенности Исузу F серии

В настоящее время грузовики Исузу F серии предлагаются в нашей стране и не только преимущественно в трёх вариантах. Это:

Фургон средней тоннажности;

Грузовая платформа;

Бортовой грузовой автомобиль.

Все автомобили относятся к шестому поколению. Они соответствуют современным экологическим мировым стандартам и нормам. Модель выпускается с неприхотливым, надёжным и экономичным дизельным двигателем объёмом 7,8 литра. Его мощность составляет 240 или 260 лошадиных сил, чего вполне достаточно для перевозки любых грузов и выполнения различных работ. Авто может оснащаться, как механической трансмиссией, так и роботизированной. Последний вариант, хоть и удобен в городских условиях, но не отличается долговечностью. Срок эксплуатации такого агрегата довольно ограничен, особенно при некачественном обслуживании или несоблюдении рекомендаций автопроизводителя. Грузовик можно приобрести только с задним приводом.

Грузовики этой серии имеют грузоподъёмность 12 или 18 тонн. Этого вполне достаточно для осуществления различных видов деятельности. А существование множества вариантов исполнения позволяет подобрать авто для любых целей. Кроме того, машины обладают отличными возможностями для переоборудования и установки дополнительного оснащения. Особенно это относится к грузовым платформам, на базе которых можно создать эвакуатор, манипулятор и многое иное.

Модель обладает надёжностью и неприхотливостью. Она отлично адаптирована к российским условиям и может работать в регионах с экстремально низкими или холодными температурами, с большими нагрузками и в прочих тяжёлых условиях. Авто имеет минимальные требования к качеству топлива и технического обслуживания.

Как выбрать запчасти для Isuzu?

В России нет недостатка запчастей для автомобилей Isuzu. При этом можно приобрести, как оригинал, так и более дешёвый, но качественный аналог. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо: