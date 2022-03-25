Как Хендэ Солярис покорил Россию?

Выпускаемый в Южной Корее автомобиль Hyundai Solaris в России считается народным. Это в значительной мере объясняется тем, что он была доработан специально для российских условий, за счет чего подвеска и двигатель успешно работают на топливе не самого высокого качества, а также легко переносят сильные морозы и особенности российских дорог.

История успеха

Хотя корейцы утверждают, что сделали Хендэ Солярис специально для российского рынка, это верно лишь отчасти. В действительности автомашину с импортным шильдиком с нуля специально для России еще никто не создавал. Вот и Солярис представляет собой Accent четвертого поколения, с успехом продаваемый в Южной Корее. Впервые Hyundai Solaris был продемонстрирован в 2010 году. Этот автомобиль сверхбюджетной категории должен был стать альтернативой Renault Logan. Однако одних технических доработок для победы в конкурентной борьбе было мало. Для снижения цены корейцы открыли в Каменке под Санкт-Петербургом производственное предприятие полного цикла, которое начало выпускать первые автомобили в 2011 году. Сначала Солярис предлагался лишь в кузове седан, однако в дальнейшем к нему прибавился пятидверный хэтчбек. Спустя непродолжительное время корейцы начали выпускать на одной линии с ним Kia Rio, имевший идентичные технические характеристики и отличавшийся только дизайном.

Технические параметры

Hyundai Solaris предлагается в нескольких комплектациях, которые предусматривают следующее оснащение:

Очень простые безнаддувные бензиновые двигатели из серии Gamma мощностью 107 л. с. и 123 л. с. и объемом 1.4 л и 1.6 л с алюминиевыми блоками и шестнадцатиклапанными головками, которые прекрасно работают на бензине АИ-92 и АИ-95 невысокого качества.

Автоматическая четырехступенчатая или механическая пятиступенчатая КПП.

Классическая подвеска, в которой сзади располагается полузависимая балка, а спереди – McPherson. Амортизаторы выдерживают 50-70 тыс. километров, передние рычаги – до 100 тыс. километров, а задние – еще больше.

Хорошо защищенный от коррозии кузов. Небольшие царапины и сколы легко полируются, но надо учитывать, что толщина лакокрасочного покрытия невелика.

Перед покупкой Hyundai Solaris необходимо проверить амортизаторы, рулевую рейку и цепь. С высокой вероятностью проблем с ними не будет, однако проверка в любом случае обойдется намного дешевле ремонта.