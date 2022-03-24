Бренд Maserati представил новый компактный кроссовер Maserati Grecale 2022 года

Maserati Grecale 2022 года — это новая модель кроссовера, которая меньше, чем Levante.

Он будет поставляться либо с четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, либо с двойным турбонаддувом V-6, либо с электрической трансмиссией.

Новый Grecale выводит линейку Maserati на рынок роскошных внедорожников, в сегмент, где есть Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio. Учитывая, что внедорожник Levante среднего размера составляет почти 60 процентов продаж Maserati по всему миру, компактная модель будет не менее востребованной, в чем уверены эксперты.

Grecale немного больше, чем Stelvio или Macan, но имеет аналогичные пропорции.

Его форма решетки радиатора и вертикально ориентированные фары отсылают к среднемоторному суперкару MC20 и представляют новейший язык дизайна Maserati, который отличается от того, что мы видим на более старых моделях Levante, Ghibli и Quattroporte.

Базовая спецификация модели GT будет поставляться с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и 48-вольтовой гибридной системой, которая развивает мощность 296 лошадиных сил. В другой версии эта силовая установка будет иметь мощность 325 лошадиных сил. Топовый вариант Trofeo получил 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом от MC20. В этом исполнении мощность составит 523 лошадиных силы.

В Maserati утверждают, что модели с четырьмя цилиндрами разгоняются до 100 км/ч за 5,0 секунд, в то время как Trofeo явно нацелен на конкуренцию с Porsche Macan GTS, BMW X3 M и другими мощными внедорожниками с заявленным разгоном за 3,6 секунды.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод входят в стандартную комплектацию.

Пневматическая подвеска и адаптивные амортизаторы являются опциональными для начальных версий и стандартными для Trofeo. Модель Performance получает 21-дюймовые колеса и модернизированные тормоза, а задние шины Modena и Trofeo шире передних.

В салоне Grecale больше экранов, чем в любом Maserati, который мы видели раньше. И кластер цифровых датчиков, и центральные информационно-развлекательные экраны имеют размер 12,3 дюйма, а также есть меньший 8,8-дюймовый сенсорный экран ниже на приборной панели, который управляет различными функциями климата и автомобиля.

Различные варианты внутренней отделки включают в себя дерево с открытыми порами, глянцево-черные вставки и контрастную строчку, в то время как Trofeo имеет отделку из углеродного волокна и другой рисунок кожаной обивки.

Стоимость Maserati Grecale начинается с 64 995 долларов за базовую модель GT, что значительно больше, чем базовый Macan за 56 250 долларов, если говорить о цена на авто в США. Сначала для бронирования будет доступна версия Modena Limited Edition по цене от 78 895 долларов. Цены на Trofeo пока неизвестны, но, скорее всего, они будут начинаться от 80 000 долларов. Grecale поступит в продажу в США этим летом.