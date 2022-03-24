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Audi приостановила выпуск восьми моделей на европейских заводах

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В руководстве немецкой компании сообщили, что вынуждены остановить производство многих моделей на предприятиях в Европе.

Как сообщается, это связано с проблемами в поставках компонентов, которые возникли на фоне ситуации на Украине.

В результате было приостановлено производство большинства моделей марки Audi. В частности, сообщается, что Audi приостановила выпуск восьми моделей на европейских заводах.

К тому же увеличиваются сроки поставок моделей A4, A5,A6,A7, купе и кабриолетов TT, кроссоверов Q7 и Q8, а также электромобилей Q4 e-tron, о чем компания также предупредила дилеров.

По предварительным оценкам, частично производство планируют возобновить к началу или середине апреля.

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