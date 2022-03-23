Граждане России стали менять автомобили с пробегом на квартиры в марте 2022 года

В России автомобили и недвижимость оказались практически в одной ценовой категории, что позволило некоторым россиянам воспользоваться шансом поменять машину на квартиру.

В сети появились объявления, в которых предлагают автомобиль с пробегом поменять на недвижимость.

На это обратили внимание журналисты «Газеты.Ru», которые также обратились за комментариями к риэлторам.

Оказалось, что россияне предлагают свои автомобили не только на квартиры, но и на дачи или участки земли.

В пример приводят жителя Махачкалы, который предлагает обменять Kia Mohave 2021 года с пробегом 10 тыс. км на квартиру стоимостью 7 или меньше миллионов рублей, но с доплатой.

Подобных объявлений в российских городах оказалось немало.

В свою очередь опрошенные риэлторы говорят, что подобные обмены это «экзотическое явление», но наряду с этим соглашаются с логикой продавцов.

По их словам, ситуацию породила конкретная ситуация на рынке, ведь автомобили подорожали сильно, а квартиры еще нет.