Советы по загрузке и разгрузке вилочных погрузчиков

На качество погрузочно-разгрузочных работ влияют специальные устройства, которые позволяют автоматизировать управление и обеспечить безопасность функционирования гидросистемы. Одним из таковых является блок разгрузочный.

Эксплуатация спецтехники с четким соблюдением мер безопасности – условие бесперебойных и высокоэффективных погрузок и разгрузок без ущерба.

Если не следовать нормам, погрузочно-разгрузочные этапы вызовут снижение эффективности, заторы, повысят расходы, риски повреждения грузов и операторов.

Рекомендации безопасности погрузок и разгрузок

Прежде, чем загрузить спецтехнику:

Учтите основное назначение погрузчиков – транспортировка грузов. Соблюдайте требования к высоте дорожного просвета, максимально возможной нагрузке. Проверьте груз на предмет устойчивости, безопасности, убедитесь, что повреждения отсутствуют. Проверьте правильность размещения в поддоне, чтобы исключить риск падения. Применяйте только тот погрузочный материал, который способен выдержать вес груза, при этом паллеты и поддоны не могут быть деформированными либо поврежденными. Проверьте, что пол специальной техники ровный, она не расположена на наклонной поверхности.

В процессе погрузочно-разгрузочных работ убедитесь, что машина стоит на тормозе, работают противооткатные механизмы.

Приводить технику в движение можно после того, когда проверена надежность фиксации перевозимого имущества. В случае необходимости крепления усиливают дополнительными средствами.

Не стоит нагружать машину сверх меры: уточните предельную грузоподъемность, и придерживайтесь указанных значений. Если это условие не соблюсти, спецтехника может опрокинуться.

Особенности разгрузки технических средств

Проверьте товары: расположены ли они на месте, не смогут ли упасть и повредиться, если сдвинулись. Если же установлена ненадежная фиксация, важно обеспечить безопасную выгрузку. Подберите безопасное место для разгрузки: без препятствий, с прочным грунтом или напольным покрытием. Выровняйте поддон на том участке, куда планируется выгрузка товаров. При этом последние должны быть расположены на необходимом уровне.

Груз нужно заводить медленно, чтобы исключить цепляние за что-либо или механические повреждения. После поддон выравнивают, опускают груз до нужного уровня, потом плавно отпускают вилы, чтобы его освободить.

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