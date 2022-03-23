Советы по загрузке и разгрузке вилочных погрузчиков

На качество погрузочно-разгрузочных работ влияют специальные устройства, которые позволяют автоматизировать управление и обеспечить безопасность функционирования гидросистемы. Одним из таковых является блок разгрузочный.
Эксплуатация спецтехники с четким соблюдением мер безопасности – условие бесперебойных и высокоэффективных погрузок и разгрузок без ущерба.
Если не следовать нормам, погрузочно-разгрузочные этапы вызовут снижение эффективности, заторы, повысят расходы, риски повреждения грузов и операторов.
Рекомендации безопасности погрузок и разгрузок
Прежде, чем загрузить спецтехнику:
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Учтите основное назначение погрузчиков – транспортировка грузов.
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Соблюдайте требования к высоте дорожного просвета, максимально возможной нагрузке.
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Проверьте груз на предмет устойчивости, безопасности, убедитесь, что повреждения отсутствуют.
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Проверьте правильность размещения в поддоне, чтобы исключить риск падения.
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Применяйте только тот погрузочный материал, который способен выдержать вес груза, при этом паллеты и поддоны не могут быть деформированными либо поврежденными.
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Проверьте, что пол специальной техники ровный, она не расположена на наклонной поверхности.
В процессе погрузочно-разгрузочных работ убедитесь, что машина стоит на тормозе, работают противооткатные механизмы.
Приводить технику в движение можно после того, когда проверена надежность фиксации перевозимого имущества. В случае необходимости крепления усиливают дополнительными средствами.
Не стоит нагружать машину сверх меры: уточните предельную грузоподъемность, и придерживайтесь указанных значений. Если это условие не соблюсти, спецтехника может опрокинуться.
Особенности разгрузки технических средств
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Проверьте товары: расположены ли они на месте, не смогут ли упасть и повредиться, если сдвинулись. Если же установлена ненадежная фиксация, важно обеспечить безопасную выгрузку.
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Подберите безопасное место для разгрузки: без препятствий, с прочным грунтом или напольным покрытием.
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Выровняйте поддон на том участке, куда планируется выгрузка товаров. При этом последние должны быть расположены на необходимом уровне.
Груз нужно заводить медленно, чтобы исключить цепляние за что-либо или механические повреждения. После поддон выравнивают, опускают груз до нужного уровня, потом плавно отпускают вилы, чтобы его освободить.
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