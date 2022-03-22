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Всплеск продаж новых электромобилей наблюдался в РФ в феврале 2022 года

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Россияне в феврале стали активнее покупать электромобили, о чем свидетельствует статистика, опубликованная специалистами «Автостат».
По информации аналитиков, в феврале 2022 года в России было реализовано 290 новых электрокаров, а этот показатель оказался в 3,8 раза больше, чем годом ранее.

52% в общих продажах заняли электромобили Tesla, объемы продаж которых составили 151 экземпляр, что в 10 раз больше.

Также на российском рынке в указанный период было реализовано 48 экземпляров марки Porsche, что в 1,5 раза выше показателей аналогичного периода 2021 года. Еще в России продали 31 электромобиль Audi и 19 единиц JAC.

Последние смогли преодолеть рубеж в 10 проданных единиц. Среди моделей самыми популярными оказались Tesla Model 3, Audi e-tron, Porsche Taycan (26 шт.) и Nissan Leaf (10 шт.).

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