АвтоВАЗ принял решение не принимать дилерские заявки на май 2022 года

Автопроизводитель принял решение отказаться от приема заказов на май.

Это связано с тем, что компания попросту не успевает выполнить уже полученные заказы на автомобили.

АвтоВАЗ решил не принимать дилерские заявки на май 2022 года, уведомление о чем уже поступило дилерам, пишет портал «Лада.Онлайн».

Сейчас АвтоВАЗ сосредоточится на выпуске уже заказанных автомобилей, что будет не просто в сложившейся ситуации.

Как известно, компания испытывает трудности в связи с дефицитом электронных компонентов и проблем с логистикой.