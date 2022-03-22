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АвтоВАЗ принял решение не принимать дилерские заявки на май 2022 года

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Автопроизводитель принял решение отказаться от приема заказов на май.
Это связано с тем, что компания попросту не успевает выполнить уже полученные заказы на автомобили.

АвтоВАЗ решил не принимать дилерские заявки на май 2022 года, уведомление о чем уже поступило дилерам, пишет портал «Лада.Онлайн».

Сейчас АвтоВАЗ сосредоточится на выпуске уже заказанных автомобилей, что будет не просто в сложившейся ситуации.

Как известно, компания испытывает трудности в связи с дефицитом электронных компонентов и проблем с логистикой.

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