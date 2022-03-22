Производитель туалетной бумаги стал владельцем завода, где выпускали Mitsubishi Pajero

Весной прошлого года компания Mitsubishi прекратила производство модели Mitsubishi Pajero на предприятии в префектуре Гифу.

Тогда выпустили финальную партию модели, при этом преемника для модели готовить не стали. Более того, выяснилось, что и предприятие было решено продать.

Новым владельцем завода, где собирали Mitsubishi Pajero стала компания, которая занимается выпуском туалетной бумаги.

Завод был продан компании Dawang Paper. Она займется переоборудованием мощностей и запустит производство туалетной бумаги.

Стоит отметить, что максимальный объем производства Pajero на предприятии составлял 500 авто в сутки, а в ежегодно с конвейера сходило 170 тыс. авто. Уже в 2018 году объемы производства сократились до 63 тыс. ед.