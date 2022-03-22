Граждане РФ начали скупать новые автомобили в Казахстане в 2022 году

В условиях дефицита новых автомобилей на российском рынке, и санкций, многие автомобилисты и дилеры стали искать варианты, где купить машину.

Оказалось, что одним из вариантов стала покупка авто в Казахстане, причем активизировали и серые дилеры, которые, как пишет «Российская газета», готовы покупать машины целыми автовозами.

Эксперты говорят, что в какой-то мере все это поможет рынку Казахстана, местному автопрому и конечно же российским потребителям.

Но наряду с этим начнется и рост цен. В Казахстане машины в автосалонах задерживаются дольше, что связано с более низкой платежеспособностью населения.

Ранее россияне активно покупали люксовые авто в топовых версиях, а в свете последних событий граждане РФ готовы покупать все имеющиеся экземпляры.