Главная » Новости

Граждане РФ начали скупать новые автомобили в Казахстане в 2022 году

Просмотров 49 Опубликовано Обновлено

В условиях дефицита новых автомобилей на российском рынке, и санкций, многие автомобилисты и дилеры стали искать варианты, где купить машину.
Оказалось, что одним из вариантов стала покупка авто в Казахстане, причем активизировали и серые дилеры, которые, как пишет «Российская газета», готовы покупать машины целыми автовозами.

Эксперты говорят, что в какой-то мере все это поможет рынку Казахстана, местному автопрому и конечно же российским потребителям.

Но наряду с этим начнется и рост цен. В Казахстане машины в автосалонах задерживаются дольше, что связано с более низкой платежеспособностью населения.

Ранее россияне активно покупали люксовые авто в топовых версиях, а в свете последних событий граждане РФ готовы покупать все имеющиеся экземпляры.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО