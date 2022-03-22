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Кроссовер GAC GS5 вернётся на российский рынок с новыми ценам в апреле 2022 года

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Модель, продажи которой прекратились в прошлом году, будут поставлять из Китая.
В российском офисе китайской марки рассказали, что уже в апреле дилеры снова начнут продавать GAC GS5.

Последние экземпляры этого кроссовера распродали в октябре 2021 года и с того момента новых поставок не было.

Впрочем, не объявляли в компании и о завершении его продаж. Теперь автопроизводитель сообщил, что модель появится у дилеров в апреле и получит новые цены, сформированные с учетом курса рубля. В базовой версии кроссовер в прошлом году имел ценник 1,5 млн рублей.

Он был оснащен полуторалитровым 137-сильным ДВС. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая механика или автомат, а система привода предусмотрена только на передние колеса.

Кроссовер GAC GS5 вернётся на российский рынок с новыми ценам в апреле 2022 года

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