Кроссовер GAC GS5 вернётся на российский рынок с новыми ценам в апреле 2022 года

Модель, продажи которой прекратились в прошлом году, будут поставлять из Китая.

В российском офисе китайской марки рассказали, что уже в апреле дилеры снова начнут продавать GAC GS5.

Последние экземпляры этого кроссовера распродали в октябре 2021 года и с того момента новых поставок не было.

Впрочем, не объявляли в компании и о завершении его продаж. Теперь автопроизводитель сообщил, что модель появится у дилеров в апреле и получит новые цены, сформированные с учетом курса рубля. В базовой версии кроссовер в прошлом году имел ценник 1,5 млн рублей.

Он был оснащен полуторалитровым 137-сильным ДВС. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая механика или автомат, а система привода предусмотрена только на передние колеса.